Simona Halep si-a aflat prima adversara de la Wuhan

Fosta lidera mondiala WTA o va infrunta pe cehoaica Barbora Strycova, locul 31 WTA, cea care duminica a trecut in ultima partida de pe terenul principal de la Wuhan de Xiyu Wang, locul 140 mondial, scor 6-4, 6-2.Wang a profitat de un wild-card primit din partea organizatorilor, pentru a putea fi pe tabloul de la Wuhan.Partida a durat o ora si 32 de minute.Pana una alta, Simona Halep a castigat duminica in primul tur la dublu, acolo unde face pereche alaturi de Raluca Olaru Barbora Strycova a pierdut inca din primul tur la US Open . Halep a invins-o pe Strycova de 5 ori in 6 intalniri directe, cele 5 succese fiind de altfel obtinute consecutiv. Simona Halep va fi cel mai probabil programata sa debuteze la turneu in intervalul 23-24 septembrie.Wuhan Open, turneu de categorie Premier 5, a inceput duminica si pune in joc premii de 2.8 milioane de dolari.Citeste si: