Simona Halep si-a aflat primul posibil adversar din 2020

Ziare.

com

Locul 4 WTA la acest moment are bye in primul tur si va evolua in mansa secunda cu castigatoarea meciului dintre Ajla Tomljanovici din Australia si o sportiva venita din calificari.Organizatorii de la Antipozi au anuntat deja ca meciul romancei va avea loc marti sau miercuri, urmand ca data exacta si ora sa fie anuntate cel mai sigur in zilele urmatoare.Turneul de la Adelaide va avea loc in premiera in calendarul WTA intre 13-18 ianuarie, turneu unde Simona Halep este cap de serie numarul 2.Ajla Tomjlanovici (26 de ani) este pe locul 54 in lume si a pierdut precedentele doua intalniri cu Simona Halep, la Cincinnati 2018 si Roland Garros 2019.Va fi primul joc oficial pentru Halep dupa mai bine de doua luni de pauza, ultima infruntare fiind cea din faza grupelor de la Turneul Campioanelor de la Shenzhen, cu Karolina Pliskova, meci pierdut de sportiva noastra nascuta la Constanta.De altfel, Halep si Barty, ultima fiind lidera mondiala la zi in clasamentul WTA, sunt singurele sportive care au primul tur liber la Adelaide.Turneul de la Adelaide este dotat cu premii de 848.000 de dolari.Intregul turneu din emisfera sudica este televizat pe DigiSport, iar fiecare partida a Simonei Halep va fi transmisa LIVE text de Ziare.com.