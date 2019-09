Simona Halep si-a aflat viitoarea adversara de la Beijing, din turul secund

Ziare.

Romanca va intalni o recenta cunostinta, e vorba de Ekaterina Alexandrova din Rusia, cea pe care a intalnit-o recent la Cincinnati, pe 14 august, cand a trecut greu de aceasta tanara sportiva rusa cu scorul de 3-6, 7-5, 6-4.Aceasta a fost singura lor intalnire de pana acum, Halep fiind pe 6 WTA , in timp ce Alexandrova este pozitionata pe 39 in lume.Rusoaica a trecut in primul tur de sportiva din SUA Bernarda Pera, scor 5-7, 6-2, 6-4, dupa o ora si 56 de minute de joc.Cel mai probabil, partida dintre Halep si Alexandrova va avea loc la Beijing pe parcursul zilei de marti, la o ora ce va fi anunta ulterior de organizatori.Pera, 81 WTA, ajunsese in primul tur in China dupa ce trecuse de calificari aici in Asia.Reamintim ca Simona Halep a trecut usor in runda inaugurala de Rebecca Peterson, Suedia, scor 6-1, 6-1:Citeste si:Turneul de la Beijing este televizat pe DigiSport.