Simona Halep si-a anuntat prezenta la inca un turneu: Programul complet al tenismenei noastre in urmatoarele luni

We are very excited to announce that @Wimbledon Champion @Simona_Halep is returning to the #WuhanOpen for the 6th consecutive year! The @WTA Premier 5 event takes place from 22-28 September 2019 ...we can't wait to welcome Simona back 🙌🏻 pic.twitter.com/Y1mtvDrcDB - Wuhan Open (@wuhanopentennis) July 30, 2019

Ziare.

com

Tenismena noastra va participa in perioada 22-28 septembrie la turneul de la Wuhan, din categoria Premier 5 si dotat cu premii in valoare totala de 2,8 milioane de dolari."Suntem foarte bucurosi sa va anuntam ca invingatoarea de la Wimbledon, Simona Halep, se intoarce la Wuhan pentru al 6-lea an consecutiv. Abia o asteptam", se arata intr-un comunicat al organizatorilor."Abia astept sa ma intorc la Wuhan, pentru al 6-lea an consecutiv. Turneul se mareste de la an la an, iar organizatorii au mare grija de noi, asa ca abia astept sa joc in fata suporterilor minunati de acolo", a declarat Simona.La editia de anul trecut de la Wuhan, Simona Halep a fost eliminata de Dominika Cibulkova in turul doi.Lista completa a turneelor la care Simona Halep va mai participa in acest an:5-11 august: Rogers Cup;12-18 august: Cicinnati;26 august - 8 septembrie: US Open;22-28 septembrie: Wuhan;30 septembrie - 6 octombrie: China Open;27 octombrie - 3 noiembrie: Turneul Campioanelor.I.G.