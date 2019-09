Simona Halep si-a asigurat matematic calificarea la Turneul Campioanelor pentru a sasea oara consecutiv

Ziare.

Romanca fosta lidera mondiala nu a avut emotii in partida cu Rebecca Peterson din Suedia, scor 6-1, 6-1, desi la final de meci a avut totusi nemotivat multi nervi pe Lotus Arena din Beijing:Dupa aceasta victorie, avand asigurate 4962 de puncte in clasamentul WTA Race to Shenzhen, romanca si-a asigurat calificarea la Turneul Campioanelor , pentru a sasea oara in cariera, a sasea consecutiv chiar.Halep s-a calificat si anul trecut pentru Singapore, fostul loc de organizare al turneului, dar nu a putut participa din cauza unor probleme medicale la spate.Halep s-a calificat de doua ori de pe locul I al clasamentului WTA Race, in sezoanele 2017 si 2018.Jucatoarea care tocmai a implinit 28 de ani, nascuta la Constanta, a devenit a treia sportiva care isi securizeaza locul pentru Turneul Campioanelor, dupa Ash Barty si Karolina Pliskova Cel mai bun rezultat al Simonei Halep la acest mare turneu a fost in 2014, la prima participare, cand a jucat finala, pierduta in fata americancei Serena Williams , scor 6-3, 6-0.Campioana en-titre este Elina Svitolina, care a castigat ultima competitie desfasurata la Singapore.Simona Halep are amintiri foarte placute la Shenzhen, ea castigand in acest oras in 2018, pe vremea cand turneul era un simplu trofeu WTA.Turneul Campioanelor 2019 de la Shenzhen va reuni cele mai bune opt jucatoare ale anului. Turneul se va desfasura intre 27 octombrie si 3 noiembrie.Castigatoarea Turneului Campioanelor va incasa cel mai mare premiu din istoria tenisului, 4,75 de milioane de dolari.