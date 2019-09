Simona Halep si-a asigurat un bonus urias dupa parcursul din China

Ziare.

Prezenta in turneele de la Wuhan si Beijing a fost importanta pentru Simona in incercarea de a indeplini criteriile pentru a incasa bonusul de final de an acordat de WTA Conform regulamentului WTA , sportivele din top 10 care evolueaza la toate turneele din categoria Premier Mandatory si Premier 5 sunt rasplatite cu un bonus, in functie de locul pe care incheie anul.In ultimii 2 ani, Simona Halep a incasat cate 1 milion de dolari doar pentru ca a indeplinit aceste criterii si a terminat sezonul pe locul 1 WTA.Locul 1 - 1 milion de dolariLocul 2 - 700.000 de dolariLocul 3 - 650.000 de dolariLocul 4 sau 5 - 450.000 de dolariLocul 6 - 350.000 de dolariLocul 7, 8, 9 sau 10 - 225.000 de dolariDe altfel, din dorinta de a primi acest bonus, Simona a mers anul trecut la turneele de la Wuhan si Beijing desi era accidentata.C.S.