Simona Halep si-a facut o analiza a sezonului 2019 in WTA: Un an cu suisuri si coborasuri. Poate prea multe

Sportiva din Constanta a castigat doar meciul de debut din China, cel cu Bianca Andreescu , 2-1 la seturi, dar apoi a pierdut si intalnirea cu Elina Svitolina, dar si pe ultima, cea decisiva pentru accederea in semifinale, cu Karolina Pliskova La conferinta de presa care a urmat acestui esec cu tenismena din Cehia, Halep a incercat sa faca o analiza a intregului sezon 2019: "Trebuie sa fiu mult mai consistenta pentru antrenamente. Am avut momente bune si momente mai putin bune in acest an. Poate pentru ca am 6 ani in topul tenisului si nu am avut o pauza mai lunga de 3 saptamani. Simt asta mental si fizic. Am facut o treaba excelenta, chiar daca nu a fost un an atat de bun.Am castigat la Wimbledon , ceea ce face cu totul un 2019 bun. Nu sunt dezamagita de acest sezon. Sunt entuziasmata pentru ceea ce va urma. Am avut un an cu suisuri si coborasuri. Poate de cam prea multe ori", puncta pana la urma cu zambetul pe buze romanca de 28 de ani.Simona Halep nu a aflat inca dupa meciurile de sambata din semifinale la TC si locul pe care va incheia in clasamentul WTA din 2019. Ea ocupa acum locul 4 WTA in clasamentul LIVE, dar poate cobori pana pe 5, daca Elina Svitolina va cuceri marele trofeu.Finala va avea loc intre Elina si Ash Barty, LIVE pe Ziare.com de la ora 13.30, duminica la pranz.Citeste si:Chiar daca nu a prins un loc in semifinale la Turneul Campioanelor , Simona a incasat la final un cec in valoare de 610.000 de dolari.D.A.