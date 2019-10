Simona Halep si-a luat gandul de la primul loc in clasament: Ce plan are acum sportiva noastra

Ziare.

Pe fondul rezultatelor negative, Simona s-a reorientat si anunta ca noul sau obiectiv major este sa castige cat mai multe turnee de Grand Slam."In acest moment pentru mine nu este cel mai important lucru sa ocup primul loc in clasament. Am terminat de doua ori la rand anul pe primul loc, iar acum obiectivul este sa castig Grand Slam-uri si alte turnee. Sa castig trofee!", a spus Simona Halep intr-o conferinta de presa.Sportiva noastra a petrecut in total 64 de saptamani pe prima pozitie a clasamentului mondial, intre care 48 consecutive.Sansele ca Simona sa mai ajunga pe primul loc in acest an sunt insa extrem de mici, dupa rezultatele inregistrate de romanca in august si septembrie.Dupa eliminarea de la Beijing, Simona a ramas cu 4.962 de puncte, in timp ce Ashleigh Barty are 6.566 de puncte.C.S.