Simona Halep si Bianca Andreescu lupta pentru ultimul mare premiu al anului

Ziare.

com

Cele doua sportive au fost nominalizate de WTA pentru titlul acordat celei mai bune jucatoare ale anului 2019.Alaturi de cele doua au mai fost nominalizate Ashleigh Barty Naomi Osaka si Karolina Pliskova Cele mai mari sanse sa castige trofeul le are insa Ashleigh Barty, care s-a impus la Roland Garros si Turneul Campioanelor si a terminat pe primul loc in clasamentul WTA.Pe de alta parte, Bianca Andreescu a fost nominalizata si la titlul de revelatia anului, unde este mare favorirta.Celelalte nominalizari sunt Karolina Muchova, Elena Rybakina, Iga Swiatek, Dayana Yastremska si Coco Gauff.Jurnalisti din intreaga lume vor vota in aceasta ancheta, iar rezultatul va fi anuntat in luna decembrie.C.S.