Simona Halep, surpriza negativa a anului in tenisul feminin

Esecul suferit de Simona in turul 2 de la US Open 2019 in fata americancei Taylor Townsend reprezinta socul anului in circuit, conform WTA "A stopat seria victoriasa a romancei in turneele de Grand Slam cu un stil de joc avantat care i-a lasat pe spectatori fara cuvinte", au motivat cei de la WTA alegerea facuta.De asemenea, cei de la WTA o compara pe Taylor Townsend cu Martina Navratilova pentru stilul de joc adoptat in meciul cu Simona Halep."Halep era pe val la turneele de Grand Slam, surprinzand-o pe Serena Williams la Wimbledon ", comenteaza cei de la WTA.Amintim ca Simona a fost invinsa de Taylor Townsend cu 2-6, 6-3, 7-6 (4) in turul 2 de la US Open.Sportiva noastra a continuat astfel parcursul slab din ultimii trei ani de la US Open.C.S.