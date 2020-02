Simona Halep, testata la foc automat de Federatia Internationala de Tenis

Ziare.

com

Pe parcursul anului 2019, Simona a fost testata de 27 de ori: de 10 ori in timpul turneelor si de 17 ori au fost controale inopinate, cand agentii WADA i-au batut la usa.In schimb, Serena Williams a fost testata de doar 11 ori anul trecut: de 6 ori in timpul turneelor si de 5 ori inopinat.Numarul controalelor in cazul Serenei a scazut considerabil, dupa ce americanca s-a plans ca este testata prea des si i-a reprosat presedintelui ITF acest lucru.De asemenea, Maria Sharapova a fost testata de 2 ori anul trecut in timpul turneelor si de 10 ori in afara lor.In schimb, lidera clasamentului WTA Ashleigh Barty , a fost supusa la 29 de controale (12 ori in timpul turneelor si 17 ori in afara lor).C.S.