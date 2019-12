Simona Halep trage din greu la antrenamente: Cu ce tenismena cunoscuta se pregateste pentru sezonul viitor

Ziare.

com

Constanteanca nu e singura tenismena importanta prezenta in aceasta perioada in Emiratele Arabe Unite.La Dubai se afla si frantuzoaica Kristina Mladenovic, iar cele doua au sustinut un antrenament impreuna."Kristina Mladenovic, multumesc pentru o sesiune grozava de antrenament", a scris Simona pe Instagram.Alaturi de Simona la Dubai se afla si Darren Cahill, dar si noul antrenor al sportivei noastre, Artemon Apostu-Efremov.Primul turneu la care Simona Halep va participa in 2020 va fi cel de la Adelaide, programat in perioada 12-18 ianuarie.I.G.