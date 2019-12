Simona Halep trage linie la sfarsit de an: Cu ce problema s-a confruntat in 2019

Ziare.

com

Tenismena noastra dezvaluie ca a resimtit o oboseala pe toata durata anului si, din acest motiv, a avut mai multe perioade de odihna."Nu a fost un an constant din punct de vedere fizic, am fost un pic obosita dupa 6 ani in top 5, top 10, a fost greu sa gestionez aceasta oboseala, de aceea am luat multe zile de pauza, nu am fost la un nivel inalt la toate turneele la care am participat", a spus Simona pentru Digi Sport Totusi, Simona considera ca acest a fost cel mai bun an din cariera sa deoarece s-a impus la Grand Slam-ul britanic."Dar il pun pe primul loc pentru ca am castigat Wimbledonul, nu mi-am imaginat vreodata ca pot castiga acest turneu pentru ca iarba este o suprafata dificila, nu avem teren de iarba in tara si nu ne-am putut antrena, sa invatam jocul. Dar in cei 6-7 ani am avut sansa sa am antrenori foarte buni si sa ajung sa simt jocul pe iarba, sa stiu ce am de facut. A fost greu meci de meci, dar finala a fost dumnezeiasca, m-a uns pe suflet sa arat ca pot juca un tenis exceptional pe teren", a completat sportiva noastra.Simona Halep a spulberat-o in finala de la Wimbledon pe Serena Williams, cu 6-2, 6-2, in doar 55 de minute.A fost singurul turneu castigat in acest an de jucatoarea noastra.