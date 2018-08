Simona Halep triumfa din nou la Montreal dupa o finala greu de descris in cuvinte

Ziare.

Scorul a fost 7-6, 3-6, 6-4, dupa 2 ore si 39 de minute de tenis istovitor, chinuitor, plin de spectacol si de tensiune nervoasa.Primul set castigat pana la urma de Simona a fost un adevarat carusel al emotiilor, chiar daca debutul sau nu avea deloc sa ne dea niciun indiciu despre thrillerul care va urma. Dupa 1-0 pentru Stephens care a inceput bine pe propriul serviciu, Halep a facut 4 puncte la rand si parea ca ea este sportiva in controlul partidei, setul acesta urmand sa fie teoretic o simpla formalitate.Stephens si-a chemat antrenorul si de acolo a inceput sa miste, Halep a ratat sanse de break dupa sanse de break, iar la 4-3, vizibil nervoasa, l-a chemat pe Darren Cahill pentru a discuta, iar in detaliu puteti citi dialogul mai jos:Nu a functionat asadar prea bine comunicarea cu Darren, s-a facut 4-4, iar imediat dupa, Stephens, mult mai sigura pe ea, scapata de presiune si cu un serviciu mai constant pe prima minge a si condus la 6-5.Inainte de asta insa, Sloane Stephens a ratat doua mingi de set la 5-4, pe serviciul Simonei. O Halep care a luptat insa in acest set pana la ultima fibra si picatura de transpiratie, a dus jocul pana la tiebreak, acolo unde se credea insa ca iar va ceda, dupa cum a inceput, 0-4 si 1-5.Nu avea sa fie sfarsit nici la 4-6, caci Halep a mai salvat 2 mingi de set si a facut 4 puncte la rand, castigand prima mansa dupa o ora si 12 minute de tenis incredibil.Setul doi a fost unul mai putin echilibrat, chiar daca la inceput auspiciile au fost unele neclare, cu trei breakuri consecutive. De la 3-1 insa, Stephens s-a distantat, a jucat mai ingrijit, a avut un procentaj mai mare de reusite si chiar daca a scapat cu bine de 2 sanse de break la 3-2, s-a avantat spre o un final meritat de set, 6-3 dupa 38 de minute.La un moment dat, statistic vorbind, Simona Halep avea procentaj de puncte realizate cu al doilea serviciu de 11 la suta, pe parcursul setului 2...Si a inceput mansa decisiva, care a avut ca prolog o pauza medicala ceruta de Simona, cu dureri vizibile la talpa dreapta, ca si in meciul cu Anastasia Pavlyuchenkova.Dar acest lucru nu a oprit-o pe romanca sa inceapa foarte bine mansa decisiva, cu break in fata, 2-0, parand iarasi ca a revenit la timona partidei, asa cum se intampla si in debut de set 1.Sloane Stephens nu a fost de acord si am intrat iarasi intr-un carusel al emotiilor, precum in finalul primei manse. Sportiva din SUA a facut 2-2, a servit si a avut 40-0, dar de aici firul s-a rupt, imediat dupa o dubla greseala.Lidera mondiala WTA s-a desprins apoi fulgerator la 5-2 si parea la 5-3 si serviciul ca fericirea ii sta in palma in care tine racheta, la prima minge de meci avuta. Presiunea a fost insa prea mare, a venit dubla greseala si show-ul a continuat.Au urmat in punctul urmator alte doua mingi de meci, pe serviciul rivalei insa, iar din nou Sloane avea sa reziste intr-un mod supraomenesc.Totul s-a terminat insa cand Simona a servit la 5-4, a incheiat meciul cu as si iata ca Stephens nu a reusit marea revansa dupa finala pierduta de la Roland Garros, Halep triumfand in al treilea turneu al anului, primul de tip Masters Series, al 18-lea din cariera.Este al 7-lea trofeu de tip Masters Series Premier 5 sau Premier Mandatory din cariera cucerit de Halep, care triumfa ultima data la Madrid in 2017, intr-o competitie de acest gen.23.12: Simona rateaza o minge de meci si Sloane face breakul izbavitor, 5-3, ce nebunie poate urma!23.02: Game important facut de Halep, este 4-2 in aceasta finala ingrozitor de grea.22.51: Iata ca face iarasi break Stephens, nu se lasa in aceasta finala sportiva din SUA, locul 3 mondial.22.46: Game la zero facut de Stephens, dar Simona nu a mai depus mari eforturi.INFO: Time-out medical cerut de Simona Halep, ea acuza dureri la talpa piciorului drept.22.22: Nou game la zero Stephens, 3-5, Simona va servi pentru a ramane in set.22.18: 4-3, Simona Halep face un game linistit la zero. Sloane isi cheama antrenorul din tribune.22.16: Doua mingi de break a ratat Simona Halep acum, 2-4, acest set pare usor scapat de sub control.22.09: Simona isi face primul game pe serviciu in acest set 2, vine la 2-3, dar va servi americanca.22.06: Sloane se duce la 3-1 in acest set, un game la zero dupa trei breakuri consecutive.21.57: Stephens incepe cu break setul 2, din pacate, este 1-0.INFO: Simona incepe setul 2 la serviciu!21.49: 6-6 de la 4-6, a salvat alte doua mingi de set Simona!!21.45: 1-5 la schimbarea terenului, greu de crezut ca se poate intoarce soarta..21.43: 0-3, inceput catastrofal de tiebreak, Simona face doua greseli copilaresti si arunca cu racheta de pamant..21.34: Conduce pentru prima data pe tabela Sloane Stephens (pentru prima data dupa primul punct), 6-5, Simona a fost iarasi aproape sa faca break, nu i-a iesit acum, nu ii mai intra nici punctele dupa raliuri foarte lungi..21.29: Break simplu, din pacate, facut de Sloane, doar un punct a facut Simona, care iarasi a facut o dubla greseala. Ce pacat ca nu se poate concentra pe propriul serviciu sportiva noastra..INFO: Simona Halep serveste pentru set acum!21.13: Halep a ratat cateva mingi de break extrem de utile si acum e un moment greu, e 4-3..21.07: Si iata vin primele momente de slabiciune in meci pentru Halep, Stephens face primul break dupa ce ratase anterior si alte doua mingi.INFO: Sloane Stephens si-a chemat pentru prima data antrenorul in aceasta partida, la un scor categoric in set.20.55: Halep a avut primele emotii, a salvat o minge de break, dar a revenit si a inchis acest punct cu un as magistral, 3-1!20.46: Incepe bine si Halep acest meci la serviciu, un singur punct a cedat, este 1-1.20.44: Sloane incepe cu un serviciu puternic, Simona a apucat sa faca doua puncte, dar e clar ca procentajul la prima minge de serviciu va fi extrem de important azi.20.39: Simona a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeasca, asa cum procedeaza de obicei.20.26: Daca ne gandim la aspectul financiar, sa spunem ca invingatoarea meciului va primi 1000 de puncte WTA si un cec in valoare de 520.000 de dolari, iar finalista va lua 600 de puncte WTA si 250.000 de dolari.20.22: Pe aceasta suprafata de azi, hard, Simona Halep si Sloane Stephens au doar 5 meciuri directe, jucatoarea noastra castigandu-le pe ultimele 3: la Cincinnati 2017 (6-2, 6-1), Washington 2017 (7-6, 6-0) si Miami 2015 (6-1, 7-5).19.25: Puteti citi mai jos o analiza in extenso despre viitoarea adversara a Simonei Halep, Sloane Stephens, locul 3 WTA:19.11: Simona e vazuta favorita in aceasta finala de marile case de pariuri. Sportiva noastra are o cota de 1.60 la victorie, spre deosebire de Stephens, care e creditata cu 2.35.19.06: Foarte interesant interviul pe care Patrick Mouratoglou l-a dat unei reviste germane de tenis, in care se arata vehement impotriva actualei dominatii din tenis, post-Serena Williams, in care si Simona Halep are un rol important, avand in vedere ca de luni va implini 41 de saptamani ca lider mondial:Simona Halep se pregateste pentru a 5-a finala a acestui sezon, avand un raport de 2-2 la precedentele 4 jucate, 2 castigate la Shenzhen si Roland Garros, 2 pierdute la Australian Open si Roma.Romanca are cele mai multe victorii insa din circuit, 41, fata de cele 39 ale lui Angie Kerber, proaspat campioana la Wimbledon, iar acum va avea parte de o reeditare a jocului de la Paris, care i-a adus primul trofeu de Mare Slem din cariera.6-2 e scorul intalnirilor directe cu Sloane Stephens, care a invins-o ultima data abia in 2013, la Australian Open.Doar doua jucatoare au reusit sa bifeze 5 finale de WTA in 2018, Halep si Kvitova, singura diferenta este insa ca cehoaica a avut castig de cauza in toate cele 5 jocuri.1 si 3 sunt locurile ocupate de cele doua sportive inainte de inceperea finalei, locuri care vor fi pastrase de Halep si Sloane si dupa finala, indiferent de rezultatul ei.Insa, daca Stephens va triumfa, se va apropia extrem de mult fata de locul 2, ocupat de Caroline Wozniacki. Ea va acumula 6042 de puncte, iar daneza are acum in cont 6135 de puncte.Daca Halep va bifa al doilea trofeu in 3 ani la Montreal, ea se va duce la 8061 de puncte si va avea un avans urias fata de locul 2, de 1926 de puncte!Partida va fi televizata pe DigiSport.