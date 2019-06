Simona Halep, un model si o inspiratie pentru o castigatoare de Champions League: "Daca ea poate, poti si tu"

Ziare.

O proaspat castigatoare de Champions League in handbalul feminin a venit sambata la Cluj sa o vada pe Simona Halep principala protagonista de la Sports Festival, acolo unde romanca s-a distrat pe cinste alaturi de Marius Copil Darren Cahill , Fabio Fognini si nu numai:Vorbim despre Crina Pintea, care a castigat in luna mai alaturi de Gyor Liga Campionilor la handbal fete, urmand sa fie din vara noul pivot de la CSM Bucuresti , cea care a oferit sambata o superba declaratie despre Simona:"Sunt foarte deschisa cand sunt astfel de evenimente, consider ca de fiecare data avem ce invata si asta m-a facut sa vin astazi aici. Imi place foarte mult Simona Halep, este o luptatoare si transmite o energie pe care nu o vezi asa foarte des. Normal ca de fiecare data putem sa invatam foarte multe lucruri. Si cand vezi ca nu cedeaza, si lupta, si joaca foarte multe ore, te gandesti cum poate sa faca asta. Si daca ea poate, poti si tu. M-a influentat in foarte multe moduri, chiar foarte, foarte placute.Atunci cand joci in echipa, te ajuta colega din stanga, din drepate, ne sustinem foarte mult. In schimb, in jocul de tenis, cred ca este mult mai greu, mult mai dificil, depinde doar de tine si trebuie sa fii puternic, atat fizic, dar mai ales psihic", a fost declaratia Crinei Pintea pentru televiziunea TelekomSport TV.Simona Halep a castigat sambata si meciul de simplu cu Daniela Hantuchova, dar si partida de dublu mixt, acolo unde a facut pereche alaturi de Marius Copil, in fata cuplului Fognini/Hantuchova.Citeste si:Pentru Simona Halep urmeaza de pe 23 iunie turneul WTA de la Eastbourne, Anglia, pe iarba, turneu de pregatire pentru Wimbledon , care va debuta de pe 1 iulie.Romanca de 27 de ani nascuta la Constanta a coborat pana pe 8 WTA dupa turneul de la Roland Garros, acolo unde a fost eliminata in sferturile de finala.D.A.