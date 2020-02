Simona Halep va evolua si in proba de dublu a turneului WTA de la Dubai

Ziare.

com

La simplu, romanca este favorita 1 si are primul tur liber, urmand ca in faza a doua sa dea piept cu invingatoarea dintre Jabeur si Riske, meci care are loc luni, putin dupa ora 9.In proba de dublu, romanca va face pereche alaturi de sportiva din Germania Julia Goerges, iar cele doua si-au aflat adversarele din primul tur. Halep si Goerges vor da piept in runda inaugurala cu japoneza Makoto Ninomiya si chinezoaica Zhaoxuan Yang.Daca cele doua vor trece de turul I, ele vor evolua in turul secund cu americanca Nicole Melichar si chinezoaica Yifan Xu, favoritele cu numarul 3 ale turneului din Emiratele Arabe Unite.Goerges este sportiva care duminica a pierdut in faza a doua a calificarilor la Dubai cu o alta romanca, Sorana Cirstea , 69 WTA , dupa o partida tensionata, decisa in tiebreakul ultimului set.In 2019, Simona a fost eliminata in sferturile de finala de la Dubai de Belinda Bencici, in trei seturi, scor 4-6, 6-4, 6-2. Sportiva din Elvetia avea sa si castige trofeul la final.Cel mai probabil, Halep si Goerges vor evolua luni la Dubai in primul tur in proba de dublu, dar ramane de asteptat un comunicat oficial din partea organizatorilor, cu privire la programul complet de maine.In 2015, Simona Halep se impunea in cadrul turneului de tip Premier 5 de la Dubai, intr-o finala cu Karolina Pliskova din Cehia.