Simona Halep va face pereche la dublu alaturi de Angelique Kerber, in Australia

Ziare.

com

Turneul va fi programat intre 13 si 18 ianuarie, dar inainte de el, in acelasi oras, pe 12 ianuarie, dubla noastra campioana de Mare Slem va participa la un eveniment caritabil, acolo unde va face pereche la dublu alaturi de o alta campioana din tenisul feminin, germanca Angelique Kerber Adversarii lor vor fi invitati speciali ai evenimentului intitulat "Rally for Resilience", iar toti banii stransi din bilete si sponsori vor fi donati catre Australian Tennis Foundation, dupa cum anunta Tennis World Dupa acest eveniment, la Adelaide se va strange crema tenisului mondial feminin, chiar inainte de startul Australian Open . La turneul din orasul lui Cahill vor participa liderul mondial WTA Ashleigh Barty , Petra Kvitova, Kiki Bertens, Sofia Kenin sau Marketa Vondrousova.Turneul de la Adelaide este si unul de ATP , pe langa cel de WTA si va inlocui din 2020 turneul de la Sydney, care a fost retras din calendar pentru a se putea face loc ATP Cup, care a inceput din aceasta noapte.Simona Halep are ca obiectiv maret in acest an 2020 obtinerea unei medalii la JO 2020 care vor avea loc in luna august la Tokyo.Citeste si:Halep are 28 de ani si ocupa locul 4 WTA la startul acestui an, in timp ce Kerber a implinit 31 de ani si se afla pe pozitia 18 in lume. Kerber a castigat titlurile de Mare Slem de la US Open Australian Open si Wimbledon D.A.