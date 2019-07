Simona Halep va fi prezenta la cel mai nou turneu din circuitul WTA

Ziare.

Incepand cu acest an, Asociatia de Tenis Feminin (WTA) a inclus turneul de la Zhengzhou (China) in categoria Premier, iar premiile pentru editia din 2019 se ridica la 1 milion de dolari.Turneul de la Zhengzhou a avut prima editie in 2014, dar a facut parte din categoria ITF. Ulterior a primit statutul WTA 125K, iar din 2019 trece la categoria Premier.Pe langa Simona, la turneul din China si-au mai anuntat prezenta alte jucatoare de top, precum Karolina Pliskova, Kiki Bertens, Elina Svitolina sau Aryna Sabalenka.Turneul de la Zhengzhou se va disputa in prima saptamana dupa US Open, 9-15 septembrie.Vezi si: Simona Halep si-a anuntat prezenta la inca un turneu: Programul complet al tenismenei noastre in urmatoarele luni Lista completa a turneelor la care Simona Halep va mai participa in acest an:5-11 august: Rogers Cup;12-18 august: Cicinnati;26 august - 8 septembrie: US Open;9-15 septembrie: Zhengzhou Open;22-28 septembrie: Wuhan;30 septembrie - 6 octombrie: China Open;27 octombrie - 3 noiembrie: Turneul Campioanelor.I.G.