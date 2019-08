Simona Halep, vazuta a doua favorita la castigarea US Open, in viziunea pariorilor

Ziare.

com

La turneul de la Flushing Meadows, care va avea loc intre 26 august si 8 septembrie, specialistii o vad in stare pe Halep sa se bata pentru trofeu, avand in vedere ca tocmai a cucerit in luna iulie trofeul de la Wimbledon Romanca are cota 7 sa castige la US Open, fiind devansata chiar de sportiva pe care a invins-o in finala de la Londra, Serena Williams , un eventual succes al sportivei din SUA fiind cotat cu 4.Urmeaza in top 10 sanse de castig la US Open tenismene precum Naomi Osaka (8,00), Sloane Stephens (10), Ashleigh Barty (10), Petra Kvitova (11), Karolina Pliskova (16), Angelique Kerber (20), Anastasija Sevastova (22) si Madison Keys (25).Turneul de la US Open este dotat cu premii uriase in bani, castigatorii tablourilor de simplu urmand sa primeasca suma de 3.850.000 de dolari, in timp ce finalistii vor primi un cec in valoare de 1.900.000 de dolari.Simona Halep nu are vreun punct de aparat din fericire in America, ea fiind invinsa anul trecut clar in turul I de estona Kaia Kanepi, scor 2-6, 4-6.Romanca de 27 de ani are cea mai buna performanta la USO o semifinala.Cinci romani sunt deja calificati pe tablou la US Open, e vorba de fetele Simona Halep, Mihaela Buzarnescu Sorana Cirstea si Monica Niculescu , iar la baieti il avem pe Marius Copil Pe hartie, Halep va porni ca favorita numarul 4 la US Open, fiind sub Barty, Osaka si Pliskova in clasamentul WTA acum.Citeste si: