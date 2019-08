Simona Halep, vazuta cu sansa a doua la castigarea turneului de la Cincinnati: Cine e mare favorita

Ziare.

Simona Halep, finalista la editia de anul trecut, e vazuta cu sansa a doua, avand cota 10.00. Tot 10.00 e cota pe care a primit-o si liderul WTA, Naomi Osaka.Mare favorita e considerata a fi Serena Williams, care are cota 6.00 pentru un triumf la Cincinnati.1. Serena Williams 6.002. Simona Halep 10.00-. Naomi Osaka 10.004. Ashleigh Barty 12.005. Karolina Pliskova6. Angelique Kerber 18.007. Bianca Andreescu 18.008. Petra Kvitova 20.009. Elina Svitolina 22.0010. Sloane Stephenes 25.0012-18 august e perioada in care se va desfasura Western & Southern Open 2019.2,9 milioane de dolari sunt premiile totale ale turneului din Ohio.Anul trecut, Simona Halep a disputat finala, pe care a pierdut-o in trei seturi in fata olandezei Kiki Bertens.I.G.