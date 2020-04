Simona Halep vede si partea pozitiva: Perioada asta a venit pur si simplu manusa pentru sufletul meu

Ziare.

com

Aflata in izolare la domiciliu in Bucuresti, Simona ramane pozitiva si spune ca avea nevoie de o pauza fortata pentru a se odihni.In plus, Simona spune ca pentru prima data in viata are posibilitatea sa vada cum traiesc oamenii normali, care nu au un program strict."Faptul ca nu se mai tin turnee, ca trebuie sa stam acasa sa nu mai calatorim e pur si simplu o schimbare majora pentru mine. Eu am calatorit saptamana de saptamana in toate partile globului si acum deodata a trebuit sa raman acasa. Eu fiind de 6-7 ani in top si jucand saptamana de saptamana, neavand o pauza mai mare de 3 saptamani, pot sa spun ca eram obosita mental.Imi doream sa imi iau o pauza, dar nu reuseam sa ma conving ca trebuia sa renunt la niste turnee. Perioada asta a venit pur si simplu, intr-un mod de a spune, manusa pentru sufletul meu. Imi doream si eu sa vad cum este sa stai acasa zi de zi, sa te trezesti, sa nu ai un program bine stabilit. Recunosc ca imi place! Imi place sa fiu acasa!", a spus Simona Halep la emisiunea Garantat 100% de la TVR.Totodata, Simona a mentionat ca a trecut peste perioada dificila din prima saptamana de izolare."La inceput mi-a fost un pic mai greu, dar acum am progresat din punct de vedere mental. Am inceput sa accept din ce in ce mai mult ca acesta este modul in care trebuie sa traim perioada asta. Incertitudinea ma omoara, e cel mai greu sentiment pe care poti sa-l ai ca om", a mai spus Simona.C.S.