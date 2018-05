"Simona Halep pierde intr-o maniera categorica finala de la Roma"

Ziare.

Scorul a fost 6-0, 6-4, dupa doar o ora si 7 minute de joc.Primul set a fost unul despre care am avea foarte putine de scris, el a durat doar 19 minute si a fost dominat in totalitate de sportiva de pe locul 4 WTA, care a profitat si de enorm de multele greseli nefortate facute de Halep, care si-a si chemat antrenorul la 0-5 in cautarea unei solutii:Nimic nu o mai putea salva pe Halep in acest prim set in care a fost si extrem de nervoasa, dar si lipsita de orice fel de solutie.Mansa secunda a inceput mai echilibrat, Halep a rupt in fine vraja si a facut si ea primul punct, dar totul s-a intrerupt la 1-1, cand Elina a facut din nou 2 puncte la rand.La 3-2 in setul doi, Simona Halep a cerut o pauza medicala la vestiare, timp de 5 minute, dupa ce a acuzat ceva dureri la nivel lombar.Mansa a continuat totusi echilibrata, s-a facut 4-2, apoi 5-3, moment in care Halep putea reveni in set, a condus cu 30-15 pe serviciul Elinei, dar aceasta si-a ridicat nivelul si asa s-a scris istoria finalei.Elina Svitolina castiga asadar pentru a doua oara consecutiv trofeul de la Roma si isi apara punctele obtinute acum un an, ramanand cu aceasta ocazie si in top 5 WTA, lucru care nu ar fi fost posibil daca nu ar fi invins-o in aceasta trista duminica pe Simona Halep.Halep ramane cu consolarea ca ramane pe 1 WTA si va fi cap de serie numarul 1 la Roland Garros, turneu de Mare Slem care va incepe la finele lunii mai.15.10: Halep ramane in acest meci, face 4-5 si smulge aplauze dupa un lung de linie cu reverul minunat.15.06: 5-3 Svitolina, 30-15 a avut Halep, a fost aproape sa revina in acest set, pacat..15.01: Halep ramane in viata, 3-4, a avut mai multe sanse Svitolina sa se duca la 5-2 si probabil sa inchida meciul acesta.14.56: 2-4, nici aceasta pauza nu a produs mari efecte pozitive in jocul Simonei.14.54: Simona a stat la vestiare 5 minute, dar a revenit si acum a reinceput partida.14.47: 2-3, ramane aproape Halep de Svitolina, e prima data cand isi face serviciul la zero.14.45: Game la zero, ucraineanca se duce la 3-1, pare ca jocul e scapat din mana.14.42: 2-1, vine primul break si al setului 2, din pacate Simona a avut sanse sa faca 2-1, dar din nou a facut multe greseli...14.37: 1-1, egaleaza Svitolina, dar e pentru prima data in meci cand are ceva emotii la serviciu.14.33: 1-0, prim game in sfarsit facut de Halep, si acesta cu emotii..14.23: Foarte ciudat acest inceput de set, 5-0 dupa doar 14 minute..14.21: Svitolina face 4-0 si deja pare ca soarta acestui set e deja compromisa.14.17: 3-0, deja doua breakuri facute de Svitolina, care profita mai mult de erorile nefortate, multe la numar, facute de romanca!14.15: 2-0, isi face si serviciul sportiva din Ucraina, inceput clar mai solid, dar nu este o diferenta uriasa intre cele doua, s-a jucat la cateva mingi pana acum..14.11: Break facut de Svitolina chiar la debut, inceput mai ezitant al Simonei, dar sa nu uitam ca si ieri a fost un meci cu foarte multe breakuri.INFO: E doar a doua oara in istoricul turneului de la Roma cand o finala se repeta pentru al doilea an consecutiv, dupa editiile din 1991 si 1992, cand in ultimul act s-au duelat Gabriela Sabatini si Monica Seles.14.02: Cele doua jucatoare au intrat pe teren, are loc acum tragerea la sorti, Mariana Alves e arbitra de scaun, Svitolina a castigat tragerea si a ales sa primeasca.14.00: Sunt imagini de la Roma, cele doua sportive sunt inca la vestiare si astepta sa fie anuntate pe Campo Centrale, ne pregatim de marea finala!13.45: Ne amintim acum faptul ca Halep si Svitolina s-au mai intalnit o data, pe langa cele 5 partide din circuitul WTA strict. Cele doua au jucat in Fed Cup in 2014, iar Halep s-a impus clar, 6-3, 7-5, asadar un scor corect intre cele doua ar fi 3-3 la intalniri directe.13.43: Statistic vorbind, este a 30-a finala de turneu WTA pe care o joaca Simona Halep, care poate astazi sa bifeze al 17-lea titlu din cariera.13.20: Ecourile din presa internationala nu au intarziat sa apara dupa victoria minunata a lui Halep in fata marii rivale Sharapova. BBC, celebra agentie de presa britanica, titra sambata seara: "Simona Halep a castigat lupta cu Maria Sharapova si repeta finala de anul trecut de la Roma. Romanca a reusit sa treaca peste un carusel al erorilor din primul set, in care s-au inregistrat noua break-uri in total". Cunoscutul ziar francez L'Equipe a facut si el o analiza pe larg a succesului romancei cu cvintupla campioana de Mare Slem: "Traim un sentiment de deja-vu la Foro Italico, unde finala se va disputa pentru al doilea an la rand intre Simona Halep si Elina Svitolina. Am vazut un semn al slabiciunii celor doua jucatoare in confruntarea dintre Halep si Sharapova. In primul set, din zece game-uri, noua au fost break-uri. Simona a avut nevoie de o ora si 5 minute pentru a castiga un game pe propriul serviciu, dar si-a revenit dupa o discutie cu Darren Cahill".12.43: Sa notam faptul ca Simona Halep a urcat pe locul 1 si in clasamentul WTA Race to Singapore, dupa magica victorie realizata sambata in fata Mariei Sharapova.12.15: Maria Sharapova a incercat sa explice esecul de ieri cu Simona Halep prin prisma oboselii pe care a acumulat-o pana acum in jocurile foarte lungi de la Roma, mai ales cel cu Ostapenko din sferturi: "Cred ca m-am luptat bine. Tot timpul va fi un meci fizic cand joci cu Simona, dar, in ciuda a faptului ca am stat mult pe teren la Roma, am facut fata din acest punct de vedere. Voi pleca de la Roma cu multe lucruri pozitive", puncta dupa meci marea campioana a Rusiei, cu 5 titluri de Mare Slem in vitrina.12.11: Sa spunem ca pe langa miza trofeului si a punctelor puse in joc la Roma, mai este si o miza financiara deosebita a acestei finale, dupa cum puteti citi mai jos:Partida este o reeditare a intalnirii de anul trecut tot din ultimul act, cand Svitolina castiga in 3 seturi, scor 6-1 in decisiv, profitand ce e drept de o urata accidentare la glezna a Simonei pe parcursul partidei.3-2 conduce Svitolina in intalnirile directe cu Simona Halep, ultima partida avand loc la Singapore in cadrul Turneului Campioanelor, meci castigat clar de Elina, scor 6-3, 6-4.Simona Halep vine dupa o victorie minunata in semifinale cu Maria Sharapova, la capatul unei partide extenuante, care a durat peste 2 ore, scor 4-6, 6-1, 6-4. Iata ce a declarat pe larg sportiva noastra dupa acel joc:Simona Halep e sigura de locul 1 in clasamentul WTA indiferent de rezultatul finalei si mai este sigura ca va fi cap de serie 1 la Roland Garros, turneu ce va incepe la finele lunii mai.Finala de la Roma va fi televizata pe DigiSport.