"Simona Halep, victorie categorica la Miami"

Simona Halep - Anett Kontaveit 6-3, 6-0

Setul II

Setul I

The night session is off to a quick start. #Halep breaks #Kontaveit and is up 2-0.#MiamiOpen pic.twitter.com/G1nZPohqhG - Miami Open (@MiamiOpen) 27 martie 2017

Ziare.

com

Tenismena noastra a invins-o categoric in turul III pe estonianca Anett Kontaveit, in doua seturi, scor 6-3, 6-0.Doar 55 de minute a durat intalnirea dintre cele doua tenismene, iar Simona n-a avut niciun fel de emotii.Singura reprezentanta a Romaniei ramasa in intrecere a facut break inca de la primul game, iar tanara Kontaveit, aflata pe locul 112 in ierarhia WTA , a facut fata cu greu ritmului impus de Simona.A fost cu siguranta cea mai buna prestatie a Simonei in acest an, iar tenismena nascuta la Constanta isi depune candidatura pentru castigarea trofeului de la Key Biscayne.Pentru Simona urmeaza acum confruntarea cu australianca Samantha Stosur (locul 19 WTA ), in optimile de finala.Cele doua s-au intalnit pana in prezent de 8 ori, scorul fiind egal, 4-4. Ultima confruntare directa a avut loc la Roland Garros -ul de anul trecut, cand Stosur s-a impus in doua seturi, scor 7-6, 6-3.Partida dintre Halep si Stosur e programata in noaptea de luni spre marti, in jurul orei 00:30, in direct pe Ziare.com.- BREAK, SET SI MECI PENTRU SIMONA- Game la 0 pentru Simona, care a ajuns la 7 game-uri consecutive castigate.- Inca un break reusit de Simona.- Joc incantator facut de reprezentanta Romaniei, care pare ca va obtine o calificare la pas in optimi.- Break usor reusit de Simona, care se desprinde la 2-0.- Tenismena noastra continua in acelasi ritm si isi castiga fara probleme serviciul.- Simona serveste prima in acest set doi.- Break si primul set merge in contul Simonei dupa numai 30 de minute.- Simona nu-i lasa nicio sansa adversarei pe propriul serviciu si face 5-3.- Joc frumos aratat de cele doua tenismene. Kontaveit castiga pe propriul serviciu si cere interventia antrenorului.- Simona isi face serviciul la 0 si continua sa nu aibe probleme atunci cand serveste.- Kontaveit raspunde cu game bun pe propriul serviciu, iar scorul este 3-2 in acest moment.- Inceput bun de partida pentru Simona, care arata un joc solid.- Game la 0 pentru tenismena din Estonia.- Sportiva noastra isi face serviciul si se desprinde la 2-0.- Simona incepe excelent partida, cu un break.- Kontaveit serveste prima.ora 02:55 - A INCEPUT PARTIDA.ora 02:45 - Partida Simonei va incepe in cateva minute.ora 00:30 - In cazul unei victorii, Simona Halep o va intalni in optimi australianca Samantha Stosur, care a trecut in turul III de Shuai Peng, cu 4-6, 6-3, 7-5.Anett Kontaveit (Estonia) are doar 21 de ani si ocupa pozitia 112 in clasamentul WTA. In mansa precedenta a eliminat-o pe rusoaica Ekaterina Makarova (fav.32) in trei seturi, scor 6-7, 6-2, 6-2.Va fi prima intalnire directa intre Simona, favorita numarul 3 la castigarea turneului de la Key Biscayne, si Kontaveit.In turul doi, Simona a eliminat-o pe japoneza Naomi Osaka, in trei seturi, scor 6-4, 2-6, 6-3.Turneul de la Miami se desfasoara in perioada 20 martie - 2 aprilie.