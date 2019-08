Simona Halep vine cu o veste buna din SUA

Ziare.

Tenismena noastra anunta ca sunt sanse mari sa joace la openul dotat cu premii in valoare totala de 2,9 milioane de dolari, simtindu-se bine dupa cateva zile de tratament."Sunt foarte increzatoare ca voi juca. Nu cred ca durerea pe care o am o sa ma determine sa renunt la un turneu in totalitate", a spus Simona pentru Digi Sport "Ma simt destul de ok acum, am facut tratament cateva zile. Astazi o sa incerc sa joc, nu am jucat deloc de cand am terminat jocul la Toronto. Sunt increzatoare ca o sa pot sa gestionez aceasta durere", a adaugat aceasta.Totodata, Simona dezvaluie ca turneul programat saptamana aceasta e unul dintre favoritele ei."E special pentru ca am atins mereu un nivel de joc foarte bun. Mi se potriveste suprafata, mi se potriveste atmosfera de la turneu. Sunt increzatoare si anul acesta, dar o sa fie putin diferit din cauza accidentarii. Insa, o sa muncesc si o sa incerc sa imi ating nivelul cel mai bun", a conchis jucatoarea aflata pe locul 4 in ierarhia WTA.12-18 august e perioada in care se desfasoara turneul de la Cincinnnati.Anul trecut, Simona Halep a ajuns pana in finala, acolo unde a fost invinsa de Kiki Bertens.I.G.