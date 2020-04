Simona Halep vine cu o veste bune

Ziare.

Reprezentanta noastra anunta ca nu mai simte durere deloc si poate sa se antreneze fara probleme."Piciorul arata bine si am inceput chiar sa alerg, nu mai simt durere deloc. Nu joc tenis in prezent, dar faptul ca pot sa ma antrenez inseamna enorm pentru mine", a spus Simona intr-un video publicat pe retelele de socializare."Imi lipseste echipa mea, imi jucatoarele, turneul, toata lumea... Stiu ca e o perioada dicila, dar daca stam in case totul va fi bine. Abia astept sa calatoresc din nou si sa joc tenis", a continuat tenismena romana.Doar trei turnee a disputat Simona Halep in acest an:Adelaide (sferturi)Australian Open (semifinale)Dubai (castigatoare)I.G.