Simona Halep vine cu o veste excelenta inaintea meciului din sferturile de finala de la Rogers Cup

Sportiva noastra a anuntat ca a trecut peste problemele medicale si se simte excelent."Ma simt mult mai bine! Inca mai simt dureri la tendon, dar sunt mult mai bine. Durerile s-au cam dus. E important ca am bifat un meci in plus si ca am trecut peste problemele fizice. Am fost obosita la finalul meciului icu Svetlana, dar apoi mi-am revenit", a afirmat Simona Halep intr-o conferinta de presa.Dupa calificarea in sferturile de finala, Simona se va duela in aceasta noapte, de la ora 3:30, cu Marie Bouzkova, in direct pe Ziare.com.Aceasta va fi prima intalnire a Simonei cu jucatoarea de pe locul 91 WTA Castigatoarea se va intalni in semifinale cu invingatoarea dintre Naomi Osaka si Serena Williams La casele de pariuri , Simona are cota 1.20 pentru a obtine victoria.C.S.