Simona Halep vine cu o veste excelenta la plecarea in Australia

La plecarea din tara, sportiva noastra a declarat ca perioada de pregatire a decurs excelent si ca nu are nicio problema medicala."Sunt foarte bine, nu am nicio problema! M-am antrenat bine, sunt mai puternica pe picioare, pe tot corpul. A fost o perioada super buna si ma bucur ca am fost apta suta la suta sa fac tot ceea ce a trebuit.In 2020 sper sa fiu mai matura, sa fiu mai pozitiva pe teren, sa am o atitudine cat mai buna si sa-mi mearga cat mai bine", a afirmat Simona la plecarea din tara.Simona va incepe noul sezon in orasul natal lui Darren Cahill , Adelaide.Turneul de la Antipozi va incepe pe 13 ianuarie, iar meciurile Simonei vor fi in direct pe Ziare.com.C.S.