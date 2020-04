Simona Halep vine cu o veste foarte proasta despre circuitul mondial WTA

Ziare.

Campioana de la Wimbledon si Roland Garros respecta regulile impuse de Ordonantele Militare emise de Guvernul Romaniei si spune ca nu a mai iesit din casa de peste 30 de zile, dar ca acest lucru ii lipseste cu adevarat:"Imi lipseste faptul ca nu mai pot iesi cu prietenii, nu ne mai putem strange, imi placea mult sa ies in oras, sa stam sa radem, sa povestim. Eu una m-am izolat complet, nu am avut intalnire cu cineva pe care nu-l cunosc de pe 9 martie!Faptul ca stau deja de 6-7 saptamani acasa, intr-un singur loc, pentru mine e ceva wow, nu am mai facut asta am si uitat de cand! Dorm mai mult si pot sa spun ca e un moft", a punctat romanca, fosta lidera mondiala WTA , intr-un interviu acordat celor de la DigiSport Ea se afla acum pe locul secund in ierarhia mondiala la 28 de ani si spune ca in acest an trist 2020 nu vom mai avea deloc tenis, in opinia sa: "Pana in august nu se joaca nimic. Nu stiu daca in America se va mai juca pentru ca sunt greutati destul de mari acolo, legate de sanatate.Realist, realist... foarte realist acum, eu nu cred ca se va mai juca anul acesta, dar imi doresc foarte, foarte mult ca prin septembrie sa incepem din nou sa jucam", a mai adaugat sportiva nascuta la Constanta.Halep a triumfat in acest an la turneul WTA de la Dubai, iar la Australian Open , singurul turneu de Mare Slem care a apucat sa se dispute, Simona a pierdut in semifinale la Garbine Muguruza D.A.