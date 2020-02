Simona Halep vine cu o veste ingrijoratoare inaintea semifinalei de la Dubai

Ziare.

com

Ocupanta locului 2 WTA a marturisit ca resimte o stare de oboseala dupa ce a disputat doua meciuri de trei seturi in doar doua zile. Din acest motiv, Simona spera sa incheie confruntarea cu Brady in doar doua seturi."Emotional sunt ok. E bine cand ai meciuri dificile, sunt fericita cand le am, dar acum am nevoie de un meci in doua seturi", a spus Simona la conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Dubai dupa ce a invins-o pe Aryna Sabalenka (13 WTA ) cu 3-6, 6-2, 6-2.In semifinale, Simona o va intalni pe americanca Jennifer Brady, aflata pe locul 52 in clasamentul WTA.Partida are loc vineri, de la ora 17:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Simona Halep a castigat ambele intalniri precedente avute cu Jennifer Brady, la Rogers Cup 2019 si Australian Open 2020.C.S.