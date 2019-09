Simona Halep vine cu vesti foarte proaste dupa eliminarea de la Beijing: "Accidentarea s-a agravat!"

Ziare.

Sportiva noastra a marturisit ca a evoluat luni fara sa fie recuperata complet, iar afectiunea de care suferea s-a agravat.In aceste conditii, ea va reveni in tara si va efectua un RMN pentru a afla de la medici daca poate juca la Turneul Campioanelor "A fost un meci greu astazi. Nu m-am recuperat suficient dupa primul meci, asa ca mi-a fost foarte greu sa joc. Iar ea a evoluat foarte bine.Accidentarea suferita la Wuhan s-a agravat. Acum trebuie sa merg acasa si sa fac un RMN. Voi lua o pauza si voi face tratament de specialitate", a spus Simona dupa partida.Simona Halep a fost eliminata, luni, in turul al doilea de la Beijing in urma unei infrangeri categorice.Sportiva noastra a fost invinsa de Ekaterina Alexandrova in doua seturi, scor 6-2, 6-3, la capatul unei partide ce a durat o ora si 5 minute.In timpul partidei, romanca a solicitat de doua ori interventia fizioterapeutului pentru ceea ce pareau a fi probleme musculare.M.D.