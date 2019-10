Simona Halep vine cu vesti noi despre starea sa medicala inainte de Turneul Campioanelor

Ziare.

com

Sportiva noastra a afirmat ca nu este inca suta la suta recuperata, dar ca spera ca va putea juca."Sper sa fiu suta la suta recuperata. Imi doresc mult sa fac o treaba buna. Am avut probleme la coloana, am facut tratament, recuperare, sunt mai bine. Am inceput antrenamentele si nu am avut dureri, sper sa ramana asa", a spus Simona Halep la Cluj.La Turneul Campioanelor s-au calificat deja Ashleigh Barty Karolina Pliskova , Simona Halep, Bianca Andreescu , Petra Kvitova si Elina Svitolina.Competitia de anul trecut a fost castigata de ucraineanca Elina Svitolina.In schimb, Simona Halep nu a participat la editia din 2018 din cauza unei accidentari.Turneul Campioanelor va incepe pe 28 octombrie, iar toate meciurile vor fi transmise in direct de Ziare.com.C.S.