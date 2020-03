Simona Halep vorbeste din nou despre retragere: Anuntul sportivei noastre

Ziare.

Simona a afirmat ca stie deja ce va face dupa ce se va retrage, intrucat intentioneaza sa infiinteze o academie de tenis."Dupa ce ma las de tenis voi petrece mai mult timp cu copiii. Este placut sa stiu ca sunt copii care ma vad ca o sursa de inspiratie. Sunt mereu fericita cand ii am in jur si simt ca am o responsabilitate in plus" a afirmat Simona, conform Tennis Channel.La inceputul lunii februarie, Darren Cahill a anuntat ca sportiva noastra a decis sa nu mai joace foarte mult timp si sa se retraga din activitate peste 3 sau 4 ani.Simona ar urma sa se dedice vietii de familie si se va retrage din tenis."Simona are 28 de ani si nu va mai juca pana la 35 de ani. Se va concentra pe viata de familie peste 3-4 ani. Marele sau obiectiv este sa-si maximizeze jocul si sa castige Jocurile Olimpice pentru Romania. In plus, vrea sa mai castige cateva turnee de Grand Slam", a spus Darren Cahill in Australia.Sportiva noastra are in acest moment o relatie cu Toni Iuruc, care a inceput sa o insoteasca la toate turneele, inclusiv in cantonamente.Presa mondena a scris ca Simona ar urma sa se casatoareasca in 2020, dar sportiva a negat informatia.In palmaresul Simonei se regasesc doua turnee de Grand Slam, unul la Roland Garros si celalalt la Wimbledon C.S.