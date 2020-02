Singurul scenariu prin care Simona Halep ar putea pierde locul 2 mondial WTA dupa turneul de la Doha

Ziare.

Romanca s-a retras de la Doha din cauza unor probleme medicale si astfel nu isi va putea apara finala realizata anul trecut, cand pierdea ultimul act din Qatar in dauna lui Elise Mertens din Belgia.Dupa aceasta victorie de la Dubai, care i-a asigurat 470 de puncte in clasamentul WTA , Halep s-a dus la 6.076 de puncte in aceasta ierarhie. Karolina Pliskova este in spatele sau si este singura care poate sa o depaseasca la Doha, turneu care are loc intre 24 februarie si 1 martie.Pliskova este la 876 de puncte in spatele romancei in acest moment si o poate depasi in clasament numai daca va bifa trofeul din Qatar. In aceste conditii, Pliskova ar castiga 900 de puncte la Doha si ar ajunge in clasament la totalul de 6.100. Ar fi asadar un avans minim de 24 de puncte in favoarea cehoaicei.Pe langa acest aspect, sa spunem ca si lidera clasamentului WTA, australianca Ash Barty isi poate consolida avansul de la sefia WTA. Barty, campioana la Roland Garros , are acum 8.367 de puncte si daca va triumfa si in Qatar poate ajunge la 9.267, cu peste 3000 avans peste Simona Halep, dubla campioana de Mare Slem.Barty are bye in primul tur la Doha, asa cum avea si Simona Halep, iar in faza secunda va intalni invingatoarea dintre Laura Siegemund - Yaroslava Shvedova. Pliskova are si ea primul tur liber, iar in faza secunda va intalni pe invingatoarea dintre Bernarda Pera - Caroline Garcia.Simona Halep a cucerit al 20-lea trofeu al carierei la Dubai, dupa ce a trecut de Rybakina din Kazahstan, scor 3-6, 6-3, 7-6, dupa peste 2 ore si jumatate de joc.La Doha va fi astfel prezenta o singura romanca, Sorana Cirstea , 69 WTA, cea care va da piept in prima runda chiar cu Rybakina, 17 mondial in clasament.