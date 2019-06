Spectacol total la Sports Festival: Simona Halep, Darren Cahill, tatal Simonei si Emil Boc au ridicat spectatorii in picioare

Ziare.

Perechea romana a castigat cu 6-3, iar in partidele de simplu, Simona Halep a invins-o pe Daniela Hantuchova (4-1) si Marius Copil a castigat meciul cu Fabio Fognini (4-2)Simona Halep a spus ca este foarte bucuroasa si emotionata sa fie din nou la Cluj si ca Sports Festival este un foarte bun exemplu de urmat.La meciuri au asistat circa 9.000 de persoane, toate biletele fiind vandute, iar printre cei prezenti s-a numarat si fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill.Printre cei care au facut schimburi de mingi in timpul meciurilor s-au numarat si tatal Simonei Halep, Stere Halep, primarul Emil Boc, Darren Cahill si Andrei Pavel.La editia a doua a Sports Festival, timp de patru zile (13-16 iunie), peste 30 de sporturi sunt expuse in fata publicului pentru a le descoperi, a participa la competitii sportive sau pentru a se bucura de sport de calitate in demonstratii oferite de campioni mondiali."Misiunea noastra este sa aducem impreuna, o data pe an, industria sportului romanesc si international in cadrul unui eveniment unic, gandit sa ofere oportunitati exceptionale pentru industrie si pentru publicul larg", mentioneaza organizatorii.Vezi si: