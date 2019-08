Stere Halep a vorbit despre starea de sanatate a Simonei dupa ultimele turnee. E in pericol participarea la US Open?

Ziare.

Tatal Simonei, Stere Halep, sustine ca fata lui are nevoie de o perioada mai lunga de recuperare, avand in vedere ca pe 26 august va incepe turneul de Grand Slam de la US Open Acesta spune ca accidentarea Simonei, care nu i-a dat pace nici in meciul cu Madison Keys din optimile de finala de la Cincinnati, meci pierdut la limita, dramatic, scor 5-7 in decisiv, este una destul de serioasa:"Simona e bine, deci tendonul necesita repaus mai lung decat trebuie, dar nu se intampla nimic, dar ca trebuie sa joace pe fond de durere si va dati seama ca e mai greu de controlat. Simona intotdeauna vrea sa faca cat mai mult si mai bine in tenis, dar stiti cum e, si ea este om, si ea are durerile ei, are si ea temperamentul ei, sunt multe lucruri care afecteaza cateodata foarte mult la performanta", a declarat Stere Halep, surprins la iesirea de pe stadionul Concordiei, unde a asistat la meciul dintre Chiajna si Farul din Liga II, scor 2-1:Intrebat si despre faptul ca Darren Cahill , fostul antrenor al Simonei, a fost surprins din nou alaturi de sportiva noastra, Stere a spus: "Eee, pai este nelipsit de langa ea, va dati seama, ca daca era langa ea... Normal, stiti cum e, cand te impaci cu cineva intotdeauna trebuie sa-i ceri ajutorul, sfaturile sunt intotdeauna mai bune", a mai punctat tatal fostului lider mondial WTA , pentru jurnalistii prezenti la stadion.Simona Halep va incepe turneul de la US Open drept favorita numarul 4, sub Barty, Osaka si Pliskova.Ea are cel mai bun rezultat la Flushing Meadows o semifinala.La Rogers Cup si la Cincinnati ea a pierdut aproximativ 1500 de puncte, pe care le cucerea anul trecut, acesta fiind cel mai slab sezon al sau de hard american din ultimii ani.D.A.