Surpriza uriasa pe partea de tablou a Simonei Halep de la Dubai

De aceasta data a venit randul finalistei de la Roland Garros 2019, Marketa Vondrousova, sa fie eliminata.Jucatoarea din Cehia, aflata pe locul 17 WTA , a pierdut in turul 2 in fata lui Jennifer Brady, scor 4-6, 6-4, 6-1.Jennifer Brady, aflata pe locul 52 WTA , s-a specializat in surprize la Dubai, dupa ce in urma cu o zi a eliminat-o si pe Elina Svitolina.In sferturile de finala, americanca o va intalni pe invingatoarea dintre Garbine Muguruza si Veronika Kudermetova.Jennifer Brady se afla pe aceeasi parte de tablou cu Simona Halep , pe care o poate confrunta in semifinale.Intr-un alt meci disputat miercuri la Dubai, Karolina Pliskova a invins-o in optimile de finala pe Kristina Mladenovici, scor 6-1, 6-2.C.S.