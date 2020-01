Tenismena cu care Simona Halep isi doreste neaparat sa joace: "A fost un model pentru mine"

Ziare.

com

Sportiva noastra dezvaluie ca Kim Clijsters a fost un model pentru ea."Este frumos sa aud ca revine. Am jucat o data cu ea si am pierdut, asa ca poate voi avea o alta sansa sa joc impotriva ei", a spus Simona Halep, potrivit News.ro "A fost un model pentru mine. Vazand-o cand cresteam, ambitia si modul in care evolua fara frica m-au facut o jucatoare mai buna. Abia astept sa o vad in circuit", a completat aceasta.Kim Clijsters (36 de ani) se va intoarce in circuitul WTA dupa o pauza de aproape 8 ani.Jucatoarea din Belgia, care are 4 titluri de Grand Slam castigate la simplu, va reveni in luna martie, cu ocazia turneului de la Monterrey (Mexic).