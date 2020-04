Tenismena din circuitul WTA cu care Simona Halep are o relatie speciala

Ziare.

com

Tenismena din Germania a dezvaluit ca Simona se numara printre jucatoarele din circuitul WTA cu care se intelege cel mai bine."Ma mai conversez din cand in cand cu mai multe prietene bune din circuit, precum Ash Barty, Kiki Bertens si Simona Halep. Am mai vorbit si cu Angie Kerber si Karolina Pliskova", a spus Julia Goerges, potrivit Automobil Sport "Ne-am povestit cum decurge situatia in tarile noastre si cum sunt aceste saptamani fara tenis", a adaugat aceasta.De altfel, Simona Halep si Julia Goerges au facut pereche la un ultimul turneu la care tenismena noastra a participat in acest an, cel de la Dubai.I.G.