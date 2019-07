Tenismenele pe care Simona Halep n-ar vrea sa le mai intalneasca

Ziare.

Fostul antrenor al Simonei Halep, Adrian Marcu, dezvaluie ca reprezentanta noastra nu suporta stilul de joc al lui Shuai Zhang, Hsieh Su-Wei si Marketa Vondrousova."O adversara care nu-i convine deloc Simonei este Shuai Zhang, care nu-i place deloc cum joaca. Mai e Hsieh, alta jucatoare care nu-i convine, nu stii niciodata ce joaca. Ba joaca incet, ba joaca tare, serveste cu 90 de kilometri pe ora, apoi e foarte imprevizibila. Alta care nu-i place e cehoaica stangace, Marketa Vondrusova. Cred ca nu-i place, e foarte imprevizibila!", a declarat Adrian Marcu, la ProSport Live Cu Shuai Zhang, Simona s-a intalnit in sferturi la editia din acest an de la Wimbledon, impunandu-se in doua seturi, cu 7-6 (4), 6-1, insa dupa ce in primul act a revenit de la 1-4. In total, Simona si Shuai s-au intalnit de patru ori, scorul fiind egal, 2-2.Su-Wei Hsieh e cea care a eliminat-o pe Simona la editia de anul trecut de la Wimbledon, in turul trei. Tenismena noastra conduce, insa, la intalnirile directe, cu 2-1.In fine, Marketa Vondrousova e una dintre putinele tenismene din circuitul WTA pe care Simona n-a reusit inca s-o invinga. Jucatoarea din Cehia s-a impus in ambele confruntari disputate in 2019, la Indian Wells, respectiv Roma.