Toni Nadal, cuvinte superbe la adresa Simonei Halep

Unchiul lui Rafa Nadal si, totodata, omul alaturi de care tenismenul iberic si-a petrecut o mare parte a carierei, afirma ca Simona impresioneaza atat prin joc cat si prin comportament."Simona este o mare jucatoare, ma bucura sa o vad ca e mereu corecta. E foarte normala, nu se crede speciala si joaca foarte bine. In ziua de azi exista un mare echilibru in tenisul feminin. Nu mai este ca in trecut, cand Steffi Graf sau Serena erau la conducere. Simona este una dintre cele mai bune din lume de multa vreme si sunt sigur ca va ramane acolo sus in continuare.Simona are un joc bun, multe abilitati si o viteza foarte buna. Are toate conditiile sa mai castige si alte turnee de Grand Slam. Totul va depinde de dorinta ei, de cat de mult isi va dori asta", a spus Toni Nadal pentru Tiebreak.ro Simona a ajuns deja la New York, unde luni va lua startul in ultimul turneu de Grand Slam al anului.Amintim ca la editia din 2018, Simona a fost eliminata in primul tur de la US Open de Kaia Kanepi.C.S.