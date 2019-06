Totul despre Aliaksandra Sasnovich, prima adversara a Simonei Halep la Wimbledon

Ziare.

Acolo, romanca de 27 de ani, de pe locul 7 WTA , va da piept cu Aliaksandra Sasnovich din Belarus, o mare iubitoare a acestei suprafete verzi, tenismena care a produs un mare "soc" in prima runda a editiei trecute.In primul tur de la Wimbledon 2018, Aliaksandra Sasnovich (37 WTA acum) a eliminat-o pe Petra Kvitova, dubla campioana la Londra, scor 6-4, 4-6, 6-0. Ea a fost invinsa apoi in optimi de fosta campioana de la Roland Garros Jelena Ostapenko , scor 6-7, 0-6.Bielorusa are 25 de ani si pana acum nu a reusit sa castige niciun trofeu WTA. E nascuta la Minsk si a inceput tenisul la 9 ani. A jucat doua finale WTA, la Brisbane si Seul, evoluand si in finala Fed Cup pentru Belarus in 2017.2,514,504 dolari a castigat Sasnovich din tenis.Sezonul 2018 a fost pentru ea cel mai bun din cariera, reusind sa termine pe 30 WTA, pentru prima data in top 50. A jucat finala la Brisbane, semifinala la Moscova si optimi de finala la Wimbledon.Simona Halep s-a oprit anul trecut in turul III la Wimbledon, iar in acest an o poate intalni pe Mihaela Buzarnescu in turul II, daca cele doua romance trec de runda inaugurala.Luni va avea loc partida romancei fosta lidera mondiala in Anglia, la o ora ce va fi anuntata duminica de organizatori.Cea mai buna performanta a Simonei la All England Club este semifinala bifata in 2014, pierduta la Eugenie Bouchard din Canada.Toate meciurile Simonei Halep vor fi LIVE text pe Ziare.com.