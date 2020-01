Traseu dificil pentru Simona Halep la Adelaide

Ziare.

Asa cum Ziare.com v-a informat deja, Simona Halep are bye in primul tur, iar in mansa secunda va da piept cu invingatoarea dintre Ajla Tomljanovici si o jucatoare venita din calificari, partida care va avea loc pentru sportiva noastra marti sau miercuri.Va fi totusi un traseu dificil la Antipozi pentru jucatoarea din Romania de 28 de ani. Daca va trece de acest tur 2, unde e foarte posibil sa dea piept cu Tomljanovici, 54 WTA , pe care a mai invins-o de doua ori in cariera, Simona Halep o poate intalni pe Aryna Sabalenka in sferturile turneului de la Adelaide, sportiva de 21 de ani aflata pe locul 11 in circuitul WTA.Mai departe, in semifinale, daca trece de bielorusa, Halep ar putea da peste Petra Kvitova sau Kiki Bertens, jucatoare de top 10 WTA, cehoaica de exemplu fiind chiar sambata eliminata in semifinalele turneului de la Brisbane de catre Madison Keys.Finala de la Adelaide ar putea programa o intalnire intre Simona Halep si Ashleigh Barty sau Belinda Bencici, locul intai, respectiv opt, in clasamentul WTA.In acest moment, Simona Halep ocupa locul 4 in clasamentul WTA, ea si Bianca Andreescu fiind singurele membre din top 10 WTA care nu au disputat pana acum niciun joc oficial in noul sezon 2020 WTA, celelalte deja participand la turneele din Brisbane, Auckland sau Shenzhen.Citeste si:Turneul WTA de la Adelaide va fi televizat pe DigiSport, iar toate infruntarile Simonei Halep vor fi transmie LIVE text pe Ziare.com.Dupa turneul din orasul lui Cahill, toata crema tenisului mondial se va pregati pentru Australian Open , primul turneu de Mare Slem al anului.