Turneul la care Simona Halep e obligata sa participe: WTA o va amenda in cazul in care nu se va prezenta

Ziare.

com

Ocupanta locului 2 WTA este obligata sa participe la editia din 2021 a turneului de la Doha , conform regulamentului WTA.Forul mondial a schimbat regulile din acest an, iar daca Simona se va retrage si de la editia de anul urmator o va amenda.WTA a schimbat regulile pentru a nu le mai permite jucatoarelor sa se retraga de la acelasi turneu timp de doi ani la rand.Acest lucru se intampla de obicei la turneele de la Dubai/Doha si la cel de la Wuhan. Desi fac parte din categoria Premier 5, multe jucatoare de top obisnuiau sa se retraga.Amenda pe care Simona Halep o risca in cazul in care nu se va prezenta la editia din 2021 este de ordinul miilor de euro.Amintim ca Simona s-a retras de la Doha in ziua in care a disputat finala de la Dubai, invocand dureri la talpa piciorului.C.S.