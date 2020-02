Un antrenor legendar spune ca Sofia Kenin are un mare avantaj in fata Simonei Halep

Ziare.

Rick Macci afirma ca, spre deosebire de Simona Halep , Sofia Kenin are si puterea mentala care ii poate aduce cel putin 10 turnee de Grand Slam."Sofia Kenin e ceea ce trebuie! Va fi in top 5 sau 10 in urmatorii 10 ani. Nu va pleca nicaieri! Oamenii nu inteleg la ce se uita! O vad castigand 10-15 trofee de Grand Slam. E precum Simona Halep, dar cu o putere mentala care nu se zdruncina!", a spus Macci, conform Sportskeeda Rick Macci a antrenat in cariera nume grele, dintre care cinci aflate pe primul loc in clasament la vremea respectiva.Este vorba despre Andy Roddick , Jennifer Capriati, Maria Sharapova Serena Williams si Venus Williams De asemenea, Macci este cel mai tanar om inclus in Hall of Fame-ul tenisului american.C.S.