Un fost antrenor al Simonei Halep pariaza pe Elise Mertens in meciul din optimile de finala de la Australian Open

Vorbim chiar despre un belgian, aceeasi nationalitate asadar cu a lui Mertens, locul 17 WTA , cea cu care Simona isi va incrucisa racheta pentru a patra oara in cariera, scorul la victorii directe fiind acum 2-1.Thierry Van Cleemput, fostul antrenor al Simonei Halep pentru o foarte scurta perioada in 2019, o sustine in acest meci pe Mertens. Fostul antrenor al belgienilor David Goffin, Oliver Rochus si Steve Darcis a facut o analiza pentru reputatul cotidian belgian Le Soir in legatura cu aceasta partida, in care crede ca Halep va avea mari probleme in a-si etala jocul de forta."Daca Elise Mertens va oferi maine tenisul sau cu care ne-a obisnuit, Simona Halep va avea mari probleme in a obtine calificarea", a punctat Cleemput, pentru Le Soir Van Cleemput a fost antrenor al Simonei Halep doar pe parcursul unui singur turneu, la Doha anul trecut, cand romanca a facut finala, finala pierduta chiar la Elise Mertens in trei seturi, in 2019."Tin sa spun ca totul s-a desfasurat bine la Doha, iar ea e o mare campioana si o fata de treaba. A facut un turneu bun. Dar nu mi se potriveste deloc. Nu sunt capabil sa o ajut. Doream o perioada de incercare, de antrenamente la Bucuresti, si o perioada de incercare la turnee, inainte de a deveni oficial antrenorul sau. Lucrurile au fost bune la turneu, dar, cum am mai spus, nu pot sa o ajut si nu ma tem sa spun acest lucru", puncta atunci la despartire antrenorul belgian.Simona Halep versus Elise Mertens este o partida care are miza calificarea in sferturile de la Australian Open , sfert unde Simona, daca trece de belgianca, o va intalni pe invingatoarea dintre Kontaveit si Swiatek.Intregul turneu de Mare Slem din Australia este televizat pe EuroSport.