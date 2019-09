Un om important din sportul romanesc nu este de acord cu numirea Simonei Halep ca portdrapel la Tokyo 2020: "Halep? Nu! Firfirica!"

Ziare.

Florin Florea, presedintele Federatiei Romane de Atletism, propune ca sportivul Alin Firfirica sa fie portdrapelul Romaniei la JO din Japonia, din 2020, in detrimentul Simonei Halep."Halep? Nu! Firfirica! Eu l-as alege pe Alin. De ce nu? Este un atlet valoros, un baiat inalt, frumos, bine facut. Poate sa poarte oricand drapelul Romaniei", a declarat Florea, conform cotidianului Gazeta Sporturilor La venirea Simonei Halep de la Wimbledon , in momentul in care a prezentat marele trofeu la Salonul de Primiri de la Aeroportul Henri Coanda, tenismena din Romania a glumit cu seful COSR , Mihai Covaliu, in ce priveste aceasta posibilitate: "L-as ruga pe domnul Covaliu, daca nu e prea mare presiunea, sa ne spuna daca si este de acord". Covaliu a dat atunci din cap aprobator, iar Simona a mai adaugat: "Ai grija, se inregistreaza!".De altfel, Simona a declarat recent ca marele sau obiectiv este atingerea unei medalii la JO, avand in vedere ca si-a propus sa concureze in trei probe: simplu, dublu feminin si mixt."Vreau sa ating forma de la Wimbledon si sa castig. Vreau aurul, dar stiu ca este greu. O sa joc in toate probele pentru a lua o medalie. Orice fel de medalie va fi minunata!".Citeste si:Alin Firfirica este un aruncator de disc roman, in varsta de 23 de ani, medaliat cu aur in 2015 la Europenele de tineret Under 23. A luat apoi argint in 2017 la aceeasi categorie, dar si aceeasi medalie in acelasi an la Universiada de vara.D.A.