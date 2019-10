Veste proasta pentru Simona Halep: Nu mai are nicio sansa sa incheie anul pe primul loc in clasamentul WTA

Ziare.

In urma parcursului din ultima vreme, Ashleigh Barty s-a distantat atat de mult in fruntea ierarhiei mondiale incat Simona nu o mai poate depasi nici macar daca va castiga Turneul Campioanelor In acest moment, Barty are un avans de 2.134 de puncte fata de Simona Halep, iar australianca va mai pierde 620 de puncte de la Turneul Elitelor.Ramane totusi o diferenta de 1.514 de puncte, pe care Simona nu mai are cum sa o recupereze, avand in vedere ca la Turneul Campioanelor sunt puse in joc 1.300 de puncte.Pe tot parcursul anului, cand era intrebata de locul in clasamentul WTA , Simona spunea ca nu-si face griji ca a pierdut prima pozitie si ca obiectiuvl sau este sa incheie anul pe locul 1.Acum, cand a constientizat ca nu mai are sanse, Simona Halep si-a schimbat obiectivul."In acest moment pentru mine nu este cel mai important lucru sa ocup primul loc in clasament. Am terminat de doua ori la rand anul pe primul loc, iar acum obiectivul este sa castig Grand Slam-uri si alte turnee. Sa castig trofee!", a declarat Simona saptamana trecuta.C.S.