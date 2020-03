Vicepresedintele FRT nu-si face griji in privinta Simonei Halep

Ziare.

com

"Simona Halep va avea aceleasi sanse la o medalie olimpica si in 2021. Ea a ajuns la maturitate, nu este inca o sportiva in varsta. E o sportiva matura care in momentul in care isi impune un obiectiv si este focusata pe el atunci are 95% la suta sanse sa reuseasca. Dar nu de Simona imi este teama mie, Simona e o perfectionista, o profesionista in adevaratul sens al cuvantului, mi-e teama de ceilalti jucatori care nu stiu daca vor mai avea anul viitor aceeasi forta de revenire. Adica aceeasi dorinta si capacitate de a reveni acolo unde au fost sau chiar sa depaseasca acele locuri", a spus George Cosac pentru AGERPRES, facand referire la sistemul de calificare la JO care permite doar primilor 56 de jucatori din clasamentele ATP si WTA sa participe la turneul de tenis de la Tokyo.Oficialul FRT a catalogat drept "inteleapta" decizia Comitetului International Olimpic de a amana Jocurile Olimpice de la Tokyo pentru anul 2021. "Este o decizie inteleapta avand in vedere pandemia de coronavirus care afecteaza intreaga planeta. Inainte de orice performanta, indiferent de domeniu, sanatatea este pe primul loc, asta e clar. Chiar spunea cineva, si-l citez, ca nu isi doreste sa fie cel mai bogat din cimitir. Deci orice trofee, medalii sau recompense financiare ar fi puse in joc, sanatatea este pe primul plan. Eu daca as fi fost pus in situatia sa dau un vot as fi fost fara discutie pentru amanarea Jocurilor. Acum, dupa amanarea celei mai importante competitii sportive, sunt convins ca toata lumea isi va da mana pentru ca trebuie sa luptam toti pentru starpirea acestui virus", a afirmat Cosac."Toata miscarea sportiva se va reseta in urma acestei amanari. De la varsta, de la clasamente, de la taria si forta de a relua pregatirile... totul se va reseta. Va fi un an pierdut. Iar dupa acest 2020 vom vedea cine are forta de a reveni la parametrii maximi pentru a obtine performante. Se vor schimba ierarhii, bugetele alocate sportului vor fi mult diminuate si vom vedea care va fi noua fata a sportului, pentru ca in mod sigur va fi alta", a explicat vicepresedintele Federatiei Romane de Tenis.Comitetul International Olimpic a anuntat, marti, intr-un comunicat publicat pe site-ul sau oficial, amanarea cu un an a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, din cauza pandemiei de coronavirus, la finalul unor discutii intre presedintele CIO, Thomas Bach, si premierul Japoniei, Shinzo Abe."In circumstantele actuale si bazandu-ne pe informatiile oferite de Organizatia Mondiala a Sanatatii, presedintele CIO si prim-ministrul Japoniei au concluzionat ca editia a 32-a a Jocurilor Olimpice, de la Tokyo, trebuie reprogramata dincolo de 2020, dar nu mai tarziu de vara anului 2021, pentru a avea grija de sanatatea sportivilor, a tuturor celor implicati in Jocurile Olimpice si a comunitatii internationale. Astfel, s-a stabilit ca flacara olimpica sa ramana in Japonia, dar si ca Jocurile sa isi pastreze denumirea de Jocurile Olimpice si Paralimpice Tokyo 2020", se arata in comunicat.Diverse federatii sportive si comitete olimpice nationale au facut presiuni asupra CIO in ultimele zile pentru a accepta amanarea Jocurilor si au amenintat ca nu isi vor trimite reprezentanti daca vor fi respectate datele prevazute (24 iulie - 9 august).