WTA a anuntat ce bonus impresionant a incasat Simona Halep

Asociatia de Tenis Feminin ( WTA ) a anuntat ce bonusuri au incasat jucatoarele din top 10 mondial care au participat la toate turneele de top.Astfel, Simona Halep a incasat un cec in valoare de 450 de mii de dolari pentru ca a evoluat la toate turneele din categoria Premier Mandatory si Premier 5. WTA le-a oferit jucatoarelor din top 10 WTA intre 100 si 450 de mii de dolari in cazul in care au participat la toate cele patru turnee din categoria Premier Mandatory ( Indian Wells , Miami, Madrid si Beijing) si o suma similara daca au participat la patru din cele cinci turnee Premier 5 (Dubai, Roma, Rogers Cup, Cincinnati si Wuhan).In plus, in cazul in care o jucatoare a participat la toate cele noua turnee, mai primeste inca un super bonus ce variaza intre 25 de mii si 100 de mii de dolari, in functie de pozitia pe care incheie anul.Pentru ca nu a indeplinit niciuna dintre aceste conditii, Bianca Andreescu nu a incasat niciun ban, desi, conform pozitiei din clasament, ar fi putut primi si ea 450 de mii de dolari.Cel mai mult a incasat australianca Ashleigh Barty , ocupanta locului 1 WTA, care a primit 1 milion de dolari.C.S.