WTA a schimbat regula de pe urma careia Simona Halep a castigat milioane de dolari in ultimii 6 ani

Conform unui comunicat al forului mondial, regula privind bonusul de final de an acordat tenismenelor de top a fost schimbata.Pana in prezent, tenismenele din top 10 WTA primeau un bonus substantial daca participau la toate turneele din categoria Premier Mandatory si Premier 5.Incepand cu acest an, criteriile pe baza carora se va acorda bonusul de final de an au fost schimbate. Astfel, clasamentul WTA nu va mai fi luat in calcul.Din 2020, WTA va realiza un clasament separat pentru a acorda bonusul, in care vor fi luate in calcul rezultatele din cele 4 turnee Mandatory, cele mai bune rezultate de la 4 turnee Premier 5, cele mai bune rezultate de la 2 turnee din categoria Premier 700 si cele mai bune 2 rezultate din categoria WTA Premier sau WTA International.Din calculele facute de, Simona a incasat 4.250.000 de dolari in ultimii 6 ani din bonusul de final de acordat de WTA.Pentru a incasa bonusul, Simona a mers uneori chiar si accidentata la anumite turnee.Locul 1 - 1 milion de dolariLocul 2 - 700.000 de dolariLocul 3 - 650.000 de dolariLocul 4 sau 5 - 450.000 de dolariLocul 6 - 350.000 de dolariLocul 7, 8, 9 sau 10 - 225.000 de dolariC.S.